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      Георгий Гонгадзе: каким он был и почему его убили

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      19 лет прошло с того дня, когда в Украине убили известного журналиста Георгия Гонгадзе. А все из-за его позиции, ведь он не боялся задавать неудобные вопросы, глядя в глаза тогдашнему Президенту Украины Леониду Кучме, всегда говорил все, что думает, и стремился к справедливости.

      Что известно об убийстве Георгия Гонгадзе? В 1993 году Гонгадзе поехал в Абхазию снимать материал о войне. Создал несколько документальных лент. В частности, фильм "Тени войны" об украинских военных, которые погибли защищая грузинскую землю.

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      Попав в эпицентр боевых действий, Гонгадзе отложил камеру и стал на защиту родины. В одном из боев его тяжело ранили.

      На той неделе в Гутауту прибыли два эшелона с техникой и боеприпасами. Широкомасштабно используют систему "Град". Соответственно есть война с Россией. Это однозначно. И как бы там Россия не отмазывалась, не говорила, что она не участвует и не помогает. Это все блеф, абсолютный, полный,
      – говорил тогда Гонгадзе.

      Вечером 16 сентября 2000 года Гонгазде вышел с работы, однако домой так и не вернулся. Впоследствии тело журналиста нашли в Таращанском лесу без головы.

      Георгій Гонгадзе
      Георгий Гонгадзе

      Заказчики убийства до сих пор не установлены. Только 15 марта 2008 года Апелляционный суд Киева признал виновными в убийстве Гонгадзе троих экс-сотрудников Департамента внешнего наблюдения МВД Украины – Валерия Костенко, Николая Протасова и Александра Поповича. Их посадили на несколько лет. Также 6 января 2017 года Апелляционный суд Киева оставил в силе пожизненный приговор исполнителю убийства Алексею Пукачу.

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      22 марта 2016 года тело Георгия Гонгадзе похоронили в Киеве.

      Отметим, что журналист основал интернет-издание "Украинская правда", которое и до сих пор славится своими расследованиями. А как только переехал во Львов, создал там грузинский культурный центр "Багратиони".

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      Теги: Новости Украины Леонид Кучма Новости Грузии Убийство Георгия Гонгадзе
      Источник: 24 Канал
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