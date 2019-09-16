Георгій Гонгадзе: яким він був і чому його вбили

19 років минуло від того дня, коли в Україні вбили відомого журналіста Георгія Гонгадзе. А все через його позицію, адже він не боявся ставити незручні питання, дивлячись в очі тодішньому Президентові України Леонідові Кучмі, завжди говорив все, що думає та прагнув справедливості.

Що відомо про вбивство Георгія Гонгадзе? У 1993 році Гонгадзе поїхав до Абхазії знімати матеріал про війну. Створив кілька документальних стрічок. Зокрема, фільм "Тіні війни" про українських військових, які загинули захищаючи грузинську землю.

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Потрапивши в епіцентр бойових дій, Гонгадзе відклав камеру та став на захист батьківщини. В одному з боїв його тяжко поранили.

На тому тижні в Гутауту прибули два ешелони з технікою і боєприпасами. Широкомасштабно використовують систему "Град". Відповідно є війна з Росією. Це однозначно. І якби там Росія не відмазувалась, не казала, що вона не бере участі і не допомагає. Це все блеф, абсолютний, повний,

– казав тоді Гонгадзе.

Ввечері 16 вересня 2000 року Гонгазде вийшов з роботи, проте додому так і не повернувся. Згодом тіло журналіста знайшли у Таращанському лісі без голови.



Георгій Гонгадзе

Замовників вбивства досі не встановлено. 15 березня 2008 року Апеляційний суд Києва визнав винними в убивстві Гонгадзе трьох екс-працівників Департаменту зовнішнього спостереження МВС України – Валерія Костенка, Миколу Протасова й Олександра Поповича. Їх ув'язнили на декілька років. Також 6 січня 2017 року Апеляційний суд Києва залишив у силі довічний вирок виконавцю вбивства Олексію Пукачу.

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22 березня 2016 року тіло Георгія Гонгадзе поховали у Києві.

Зазначимо, що журналіст заснував інтернет-видання "Українська правда", яке і до сьогодні славиться своїми розслідуваннями. А як тільки переїхав до Львова створив там грузинський культурний центр "Багратіоні".