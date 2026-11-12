До 1000 километров в час: военный объяснил, чем опасна новая модификация "Герань-5"

Новая модификация российского дрона "Герань-5 К5-К" при выполнении отдельных маневров уже может разгоняться до 1000 километров в час. Однако следует понимать, что крейсерская скорость у него значительно ниже.

Об этом в эфире 24 Канала рассказал эксперт по вооружению Defense Express, военнослужащий 413-го полка СБС "Рейд" Иван Киричевский. По его словам, вероятно, этот дрон летит со скоростью 1000 километров в час только в конце полета.

Что известно о новой модификации "Герань-5"?

Как подчеркнул Киричевский, крейсерская скорость "Герань-5 К5-К" составляет 450 километров в час. То есть до цели она в основном летит на такой скорости. А сумасшедшая скорость развивается уже непосредственно во время пикирования на цель.

1000 километров в час – это пикирование с "горки". Именно тогда, когда дрон уже падает на цель. Поэтому более приоритетно сбивать этот дрон на маршевом этапе полета, а не тогда, когда он развивает максимальную скорость. Но в теории это звучит просто. Тут уже как придется,

– отметил военный.

Военный рассказал о новой модификации "Герань-5": смотрите видео 24 Канала

Сейчас Силы обороны имеют дело с совершенно новым классом вооружения. И любая деталь важна.

Но не стоит делать из этих данных большую трагедию. На любое действие всегда найдется противодействие. Как на любые средства поражения всегда есть средства сбивания,

– подчеркнул военный.

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