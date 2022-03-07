Геращенко показал видео подбитого российского корабля возле Одессы
Источник:телеграм Антона Геращенко
Российский военный корабль пошел сами знаете куда. Как это выглядело, можно посмотреть на видео.
Утром 7 марта стало известно, что подразделения морской пехоты Военно-Морских Сил Украины подбили вражеский корабль в Черном море. Вероятно, речь идет о гордости рашистского флота – патрульном корабле проекта 22160 "Василий Быков".
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Советник министра внутренних дел Антон Геращенко показал последствия точной работы украинских морпехов. Во вражеского флота – солидная потеря, а у нас – еще одно видео, на которое можно смотреть вечно.
Видео подстреленного корабля оккупантов возле Одессы
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