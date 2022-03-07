Геращенко показал видео подбитого российского корабля возле Одессы

Российский военный корабль пошел сами знаете куда. Как это выглядело, можно посмотреть на видео.

Утром 7 марта стало известно, что подразделения морской пехоты Военно-Морских Сил Украины подбили вражеский корабль в Черном море. Вероятно, речь идет о гордости рашистского флота – патрульном корабле проекта 22160 "Василий Быков".

По теме Центр Одессы превратился в крепость для отпора нападения врагов: впечатляющие фото

Советник министра внутренних дел Антон Геращенко показал последствия точной работы украинских морпехов. Во вражеского флота – солидная потеря, а у нас – еще одно видео, на которое можно смотреть вечно.

Видео подстреленного корабля оккупантов возле Одессы

Оперативная информация спасает жизнь. Читайте наш телеграм, там мы сейчас самые быстрые. Круглые сутки!