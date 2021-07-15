Заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко в эфире одного из телеканалов рассказал, чем будет заниматься Аваков после своей отставки.

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Планы Авакова – поехать в отпуск. Впервые за семь с половиной лет отдохнуть в статусе обычного гражданина,
– сказал он.

В то же время Геращенко отметил, что после возвращения бывший глава МВД будет помогать президенту Владимиру Зеленскому.

  • По его словам, Аваков также будет способствовать новому министру внутренних дел.

Аваков не пришел на работу

"Сегодня" пишет, что в МВД не видели Авакова на работе 15 июля. Подчиненные говорят, что он отправился на природу.

  • Один из высокопоставленных источников отметил, что по его информации, экс-министр "точно найдет возможность сварить кашу на природе".

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Провалы Авакова на посту / Инфографика 24 канала