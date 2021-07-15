Заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко в эфире одного из телеканалов рассказал, чем будет заниматься Аваков после своей отставки.

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Планы Авакова – поехать в отпуск. Впервые за семь с половиной лет отдохнуть в статусе обычного гражданина,

– сказал он.

В то же время Геращенко отметил, что после возвращения бывший глава МВД будет помогать президенту Владимиру Зеленскому.

По его словам, Аваков также будет способствовать новому министру внутренних дел.

Аваков не пришел на работу

"Сегодня" пишет, что в МВД не видели Авакова на работе 15 июля. Подчиненные говорят, что он отправился на природу.

Один из высокопоставленных источников отметил, что по его информации, экс-министр "точно найдет возможность сварить кашу на природе".

Отставка Авакова с поста главы МВД

Аваков написал заявление об отставке с поста министра внутренних дел 13 июля.

Верховная Рада 15 июля поддержала его увольнение – "за" проголосовал 291 нардеп.

Президент уже предложил на пост главы МВД "слугу" Дениса Монастырского.

До того Рада первым вопросом рассмотрит назначение главы МВД



Провалы Авакова на посту / Инфографика 24 канала