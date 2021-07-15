Заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко в эфире одного из телеканалов рассказал, чем будет заниматься Аваков после своей отставки.
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Планы Авакова – поехать в отпуск. Впервые за семь с половиной лет отдохнуть в статусе обычного гражданина,
– сказал он.
В то же время Геращенко отметил, что после возвращения бывший глава МВД будет помогать президенту Владимиру Зеленскому.
- По его словам, Аваков также будет способствовать новому министру внутренних дел.
Аваков не пришел на работу
"Сегодня" пишет, что в МВД не видели Авакова на работе 15 июля. Подчиненные говорят, что он отправился на природу.
- Один из высокопоставленных источников отметил, что по его информации, экс-министр "точно найдет возможность сварить кашу на природе".
Отставка Авакова с поста главы МВД
- Аваков написал заявление об отставке с поста министра внутренних дел 13 июля.
- Верховная Рада 15 июля поддержала его увольнение – "за" проголосовал 291 нардеп.
- Президент уже предложил на пост главы МВД "слугу" Дениса Монастырского.
До того Рада первым вопросом рассмотрит назначение главы МВД