Заступник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко в ефірі одного з телеканалів розповів, чим займатиметься Аваков після своєї відставки.
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Плани Авакова – поїхати у відпустку. Уперше за сім із половиною років відпочити в статусі звичайного громадянина,
– сказав він.
Водночас Геращенко зазначив, що після повернення колишній глава МВС допомагатиме президенту Володимиру Зеленському.
- За його словами, Аваков також всіляко сприятиме новому міністру внутрішніх справ.
Аваков не прийшов на роботу
"Сегодня" пише, що у МВС не бачили Авакова на роботі 15 липня. Підлеглі кажуть, що він вирушив на природу.
- Одне з високопоставлених джерел зазначило, що за його інформацією, ексміністр "точно знайде можливість зварити кашу на природі".
Сам Аваков на своїй сторінці у фейсбуці залишив позначку, що "починає працювати у компанії "Громадянин України".
Відставка Авакова з посади глави МВС
- Аваков написав заяву про відставку з посади міністра внутрішніх справ 13 липня.
- Верховна Рада 15 липня підтримала його звільнення – "за" проголосував 291 нардеп.
- Президент вже запропонував на посаду глави МВС "слугу" Дениса Монастирського.
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