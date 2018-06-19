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Геращенко рассказала, будет ли Сенцов просить Путина о помиловании

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Сенцов не будет просить помилования у Путина
Сенцов не будет просить помилования у Путина / Фото из открытых источников

Незаконно осужденный в России украинский режиссер Олег Сенцов, который голодает в тюрьме, не собирается просить президента Российской Федерации Владимира Путина о помиловании.

Об этом рассказала представитель Украины в гуманитарной подгруппе ТКГ Ирина Геращенко в Facebook.

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Пресс-секретарь Путина Песков заявляет, что Сенцов "должен сам позаботиться о своем помиловании", намекая, что Олег должен обратиться к российскому президенту с такой просьбой. Очевидно, что Сенцов не будет обращаться к Путину, на это российская власть и рассчитывает,
– отметила она.

Кроме того, вице-спикер парламента напомнила, что для помилования Надежды Савченко до главы Кремля формально обращались родственники погибших российских журналистов, и ее помиловали, не требуя обращения самой на то время политзаключенной.

"А почему бы самому Пескову или омбудсмену Москальковой не обратиться к Путину с просьбой о помиловании Сенцова? Почему Надежду можно было помиловать без личного обращения, а Олега – нет", – отметила Геращенко.

Напомним, накануне пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что общественный резонанс не может повлиять на решение суда в отношении незаконно осужденного в РФ украинского режиссера Олега Сенцова. По его словам, Сенцов сам должен инициировать процедуру своего помилования.

Теги: Новости Украины Новости политики Украина – Россия Новости России Украинцы в плену РФ Олег Сенцов Надежда Савченко Владимир Путин Ирина Геращенко
Источник: 24 Канал
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