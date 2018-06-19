Геращенко розповіла, чи буде Сенцов просити Путіна про помилування

Незаконно засуджений в Росії український режисер Олег Сенцов, який голодує у в'язниці, не збирається просити президента Російської Федерації Володимира Путіна про помилування.

Про це розповіла представниця України у гуманітарній підгрупі ТКГ Ірина Геращенко у Facebook.

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Прес-секретар Путіна Песков заявляє, що Сенцов "має сам подбати про своє помилування", натякаючи, що Олег має звернулися до російського президента з таким проханням. Очевидно, що Сенцов не буде звертатися до Путіна, на це російська влада й розраховує,

– зазначила вона.

Окрім того, віце-спікер парламенту нагадала, що для помилування Надії Савченко до глави Кремля формально зверталися родичі загиблих російських журналістів, і її помилували, не вимагаючи звернення самої на той час політув'язненої.

"А чому б самому Пескову чи омбудсмену Москальковій не звернутися до Путіна з проханням про помилування Сенцова? Чому Надію можна було помилувати без особистого звернення, а Олега – ні", – зауважила Геращенко.

Нагадаємо, напередодні прес-секретар президента Росії Дмитро Пєсков заявив, що громадський резонанс не може вплинути на рішення суду щодо незаконно засудженого в РФ українського режисера Олега Сенцова. За його словами, Сенцов сам має ініціювати процедуру свого помилування.