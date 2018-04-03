Геращенко сообщила о состоянии дел с освобождением заложников
Трехсторонняя контактная группа по урегулированию ситуации на Донбассе соберется 4 апреля, чтобы обсудить ситуацию на Донбассе.
Об этом в Facebook написала представитель Украины в подгруппе по гуманитарным вопросам ТКГ Ирина Геращенко.
Она отметила, что 2 апреля встретилась с президентом, чтобы обсудить вопрос заложников и политзаключенных.
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Президент очень обеспокоен судьбой Владимира Балуха, осужденного оккупационным режимом за украинский флаг в Крыму,
– добавила Геращенко.
Она отметила, что также обсуждали судьбу других пленников, отсутствие доступа к ним врачей, МККК, нарушение их прав на встречу с консулами.
Вопрос украинских заложников будет подниматься на всех площадках, мы хотим большей солидарности мира для их освобождения. Мы действительно ищем различные пути и варианты освобождения, к сожалению, все зависит не только от нашей воли и желания, а от РФ,
– пояснила Геращенко.