Геращенко сповістила про стан справ зі звільненням заручників

Тристороння контактна група з врегулювання ситуації на Донбасі збереться 4 квітня, щоб обговорити ситуацію на Донбасі.

Про це у Facebook написала представник України у підгрупі з гуманітарних питань ТКГ Ірина Геращенко.

Вона зазначила, що 2 квітня зустрілася з президентом, щоб обговорити питання заручників і політв‘язнів.

Читайте також: Українського активіста в Криму побив російський конвой

Президент дуже занепокоєний долею Володимира Балуха, засудженого окупаційним режимом за український прапор в Криму,

– додала Геращенко.

Вона зазначила, що також обговорювали долю інших бранців, відсутність доступу до них лікарів, МКЧХ, порушення їхніх прав на зустріч з консулами.

Питання українських заручників буде підніматися на всіх майданчиках, ми хочемо більшої солідарності світу для їх звільнення. Ми дійсно шукаємо різні шляхи і варіанти звільнення, на жаль, все залежить не лише від нашої волі і бажання, а від РФ,

– пояснила Геращенко.