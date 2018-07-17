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Геращенко указала на циничную цель сценария России с миротворцами на Донбассе

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Сценарий России относительно миротворцев на Донбассе является неприемлемым
Сценарий России относительно миротворцев на Донбассе является неприемлемым / Фото из открытых источников

Сценарий России относительно введения миротворческой миссии ООН только на линии столкновения на оккупированном Донбассе является идеей как отрезать весь регион от Украины навсегда.

Об этом рассказала первый вице-спикер украинского парламента Ирина Геращенко в интервью "Укринформу".

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Относительно введения миротворцев. Украина очень активно работает с нашими партнерами, но на сегодня единственная страна, которая блокирует эту инициативу – Россия. Она бросила нам такой гибрид, полуфабрикат, мол, а давайте, мы поставим миссию на линии соприкосновения. Это идея, как полностью отсечь Донбасс от Украины навсегда,
– заявила политик.

По ее словам, на самом деле, это не линия соприкосновения, а линия соединения временно оккупированной части Украины и остальной территории Украины.

"Миротворцы должны зайти на оккупированную территорию с широким мандатом, иметь мандат временной администрации, которая должна проследить за демилитаризацией этого региона и взять под контроль границу для того, чтобы через эти 400 километров не заезжали "грады", "буратины" и другая российская техника. И, собственно, помочь подготовить регион к возврату в лоно украинской юриспруденции и подготовить к региональным выборам – там должна появиться украинская власть местная, а не завезенные российские "потеряшки". И, конечно, Россия это блокирует", – добавила Геращенко.

Также, политик отметила, что Украина проводит консультации с США, Евросоюзом и партнерами в Нормандском формате чтобы подчеркнуть, что миротворческая миссия – это один из важных элементов возвращения мира на Донбассе.

Напомним, ранее заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины Георгий Тука рассказал, что миротворческая миссия не может начаться на оккупированных Россией территориях Донбасса без согласия Российской Федерации. Поэтому, поскольку Москва не проявляет никаких интересов в этом вопросе, миротворцы вряд ли смогут войти на Восток Украины до конца 2018 года.

Что такое миротворческая миссия?
Это действия международного сообщества для предотвращения возникновения межгосударственных или внутренних конфликтов. Операции по установлению мира проводятся с обязательного согласия сторон конфликта. В 2017 году Президент Украины Петр Порошенко выдвинул идею введения миротворцев на всю территорию Донбасса. В ответ на это президент России Владимир Путин выдвинул требование, что миротворцы должны находиться на линии разграничения "и ни на каких других территориях".

Теги: Украина – Россия Новости России Новости Украины Новости политики Война на Донбассе Ирина Геращенко Миротворческий контингент
Источник: 24 Канал
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