Геращенко вказала на цинічну мету сценарію Росії з миротворцями на Донбасі

Сценарій Росії щодо запровадження миротворчої місії ООН лише на лінії зіткнення на окупованому Донбасі є ідеєю як відрізати весь регіон від України назавжди.

Про це розповіла перший віце-спікер українського парламенту Ірина Геращенко в інтерв'ю "Укрінформу".

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Щодо введення миротворців. Україна дуже активно працює з нашими партнерами, але на сьогодні, єдина країна, яка блокує цю ініціативу – Росія. Вона вкинула нам такий гібрид, напівфабрикат, мовляв, а давайте, ми поставимо місію на лінії зіткнення. Це ідея, як відсікти повністю Донбас від України назавжди,

– заявила політик.

За її словами, насправді, це не лінія зіткнення, а лінія з'єднання тимчасово окупованої частини України і решти території України.

"Миротворці мають зайти на окуповану територію з широким мандатом, мати мандат тимчасової адміністрації, яка повинна прослідкувати за демілітаризацією цього регіону і взяти під контроль кордон для того, щоби через ці 400 кілометрів не заїжджали "гради", "буратіни" і інша російська техніка. І, власне, допомогти підготувати цей регіон до повернення в лоно української юриспруденції і підготувати до регіональних виборів – там має з'явитися українська влада місцева, а не завезені російські "потєряшки". І, звичайно, Росія це блокує", – додала Геращенко.

Також, політик зауважила, що Україна проводить консультації зі США, Євросоюзом і партнерами в Нормандському форматі аби наголосити, що миротворча місія – це один з ланцюгів, важливих елементів повернення миру на Донбасі.

Нагадаємо, раніше заступник міністра з питань тимчасово окупованих територій та внутрішньо переміщених осіб України Георгій Тука розповів, що миротворча місія не може розпочатися на окупованих Росією територіях Донбасу без згоди Російської Федерації. Тому, оскільки Москва не проявляє жодних інтересів у цьому питанні, миротворці навряд чи зможуть ввійти на Схід України до кінця 2018 року.

Що таке миротворча місія?Це дії міжнародної спільноти задля запобігання виникненню міждержавних або внутрішніх конфліктів. Операції зі встановлення миру проводяться за обов'язкової згоди сторін конфлікту. У 2017 році Президент України Петро Порошенко висунув ідею введення миротворців на всю територію Донбасу. У відповідь на це президент Росії Володимир Путін висунув вимогу, що миротворці повинні перебувати на лінії розмежування "і ні на жодних інших територіях".