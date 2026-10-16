Слова Герасимова цитируют пропагандистские СМИ.
Что заявляют в России по поводу ударов по Украине?
В докладе Путину российская сторона приписала себе поражение 76 логистических объектов и 93 судов.
Герасимов также утверждал, что массированные удары якобы привели к полной остановке сталелитейного производства в Украине.
Таким образом военное командование государства-агрессора открыто отчитывается об уничтожении критически важной инфраструктуры, от функционирования которой зависит жизнь миллионов гражданских лиц.
Нарушение договоренностей и циничная риторика Кремля
Разрушение важных объектов жизнеобеспечения российское руководство пытается оправдать формулировкой о "ответных мерах". Однако подобные заявления являются лишь прикрытием системных ударов по украинской территории, которые не прекращались, несмотря на любые переговорные инициативы.