Слова Герасимова цитируют пропагандистские СМИ.

Что заявляют в России по поводу ударов по Украине?

В докладе Путину российская сторона приписала себе поражение 76 логистических объектов и 93 судов.

Герасимов также утверждал, что массированные удары якобы привели к полной остановке сталелитейного производства в Украине.

Таким образом военное командование государства-агрессора открыто отчитывается об уничтожении критически важной инфраструктуры, от функционирования которой зависит жизнь миллионов гражданских лиц.

Нарушение договоренностей и циничная риторика Кремля

Разрушение важных объектов жизнеобеспечения российское руководство пытается оправдать формулировкой о "ответных мерах". Однако подобные заявления являются лишь прикрытием системных ударов по украинской территории, которые не прекращались, несмотря на любые переговорные инициативы.