Президент России в очередной раз начал угрожать Киеву новыми обстрелами. Об этом военный преступник заявил во время своего выступления.

Что сказал Путин?

В четверг, 15 октября, Силы обороны вновь нанесли удары по российскому НПЗ в Рязани. Российский диктатор болезненно отреагировал на атаку.

Он сказал, что Россия якобы "ответила" на украинские атаки.

Они сделали первый шаг, мы начали отвечать, и по энергетике тоже уже "пищат", и по другим объектам,

– цинично заявил Путин.

Военный преступник утверждает, что якобы Украина первой начала наносить удары по России. Отметим, что российский диктатор, как всегда, солгал. С момента объявления "энергетического перемирия" страна-агрессор не переставала атаковать украинскую гражданскую инфраструктуру, лишая гражданское население света, тепла и воды.

Россия нарушила энергетическое перемирие

Напомним, что в воскресенье, 11 октября, президент США Дональд Трамп объявил об "энергетическом перемирии". Владимир Зеленский поддержал инициативу американского коллеги и заявил, что Украина готова воздержаться от атак на НПЗ России, если страна-агрессор не будет наносить удары по украинской энергетической инфраструктуре.

Впоследствии глава МИД Андрей Сибига сообщил, что Россия нарушила "энергетическое перемирие" сразу после его объявления. В тот же день страна-агрессор нанесла удар по ТЭЦ-5 в Харькове.

В четверг, 15 октября, Владимир Зеленский заявил, что снимает ограничения на удары по НПЗ страны-агрессора. Он пояснил, что Украина приостановила атаки на энергетику России на 3 дня по просьбе США, но Россия продолжила наносить удары по украинской энергосистеме и убивать мирных жителей. За неделю погибли более 100 украинцев.