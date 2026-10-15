Президент Росії вчергове почав погрожувати Києву новими обстрілами. Про це воєнний злочинець розповів під час свого виступу.

Що сказав Путін?

У четвер, 15 жовтня, Сили оборони знову завдали ударів по російському НПЗ у Рязані. Російський диктатор болісно відреагував на атаку.

Він сказав, що Росія нібито "відповіла" на українські атаки.

Вони зробили перший крок, ми почали відповідати, і по енергетиці теж вже "пищать" і по інших об'єктах,

– цинічно заявив Путін.

Воєнний злочинець стверджує, що нібито Україна першою почала бити по Росії. Зауважимо, що російський диктатор, як завжди, збрехав. З моменту оголошення "енергетичного перемир'я" країна-агресорка не переставала атакувати українську цивільну інфраструктуру, позбавляючи цивільне населення світла, тепла та води.

Росія порушила енергетичне перемир'я

Нагадаємо, що у неділю, 11 жовтня, президент США Дональд Трамп оголосив про "енергетичне перемир'я". Володимир Зеленський підтримав ініціативу американського колеги та заявив, що Україна готова утриматись від атак на НПЗ Росії, якщо країна-агресорка не завдаватиме ударів по українській енергетичній інфраструктурі.

Згодом глава МЗС Андрій Сибіга повідомив, що Росія порушила "енергетичне перемир'я" одразу після його проголошення. Того ж дня країна-агресорка вдарила по ТЕЦ-5 у Харкові.

У четвер, 15 жовтня, Володимир Зеленський заявив, що знімає обмеження на удари по НПЗ країни-агресорки. Він пояснив, що Україна призупинила атаки на енергетику Росії на 3 дні на прохання США, але Росія продовжила бити по українській енергосистемі та вбивати цивільних. За тиждень загинули понад 100 українців.