Такое мнение 24 Каналу озвучил российский публицист и оппозиционный политик Андрей Пионтковский. Мы наблюдаем войны между элитами России и Украины это выгодно.

Интересно Думаю, с 24 февраля украинское солнце уже взошло, – лидер Чечни.

Ядерное оружие

Пионтковский рассказал, что в России радуются назначению Герасимова по двум причинам. Первая из них это, мол, у него, в отличие от Суровикина, есть доступ к ядерному оружию. Он командующий всей армией и может управлять пуском ядерных ракет.

Они там думают, что наконец-то их главнокомандующий Путин решил использовать ядерное оружие,

– отметил российский публицист.

Пионтковский о рокировках в России: смотрите видео

Герасимов рукопожатный для мира

Он продолжил, что вторая причина кардинально противоположна первой. Мол, Герасимова, в отличие от Суровикина, воспринимают в мире, и он рукопожатен. С одной стороны, они хотят ядерной войны, с другой – помириться. Они сами не знают, что хотят.

"Они знают только, что война проиграна. Этот поворот лишает Путина дальнейшего аппаратного маневра. Его буквально поставили на место. Его заставили убрать тех людей, которых он назначил, и вернуть тех, которым он всеми средствами показывал, что их считает виновными в неудачах" , – отметил российский оппозиционный политик.

По его словам, они этого не забыли, будут это помнить. С самого начала генштаб не испытывал никакого энтузиазма по поводу войны в Украине. Генштаб взял завершение войны в свои руки.

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