Обучение детей Галущенко в Швейцарии: всплыли новые подробности в деле "Мидас"
- Детективы расследуют коррупцию в энергетике с участием экс-министра Германа Галущенко.
- На Маршалловых Островах зарегистрировали компании, через которые легализовали более 7,4 миллиона долларов, что пошли на образование детей Галущенко в Швейцарии и депозиты.
Детективы продолжают расследование коррупции в энергетике. В частности удалось выяснить, как фигуранты дела "Мидас" Тимур Миндич и Александр Цукерман – привлекли к схеме экс-министра энергетики Германа Галущенко и пытались скрыть его участие в преступной организации.
К этому причастна непосредственно семья экс-чиновника. Соответствующие данные содержатся на новых, опубликованных НАБУ, пленках по делу "Мидас".
За какие же деньги на самом деле учились дети Галущенко?
По версии следствия, для маскировки участия чиновника на Маршалловых Островах зарегистрировали компании на имя бывшей жены и детей Галущенко.
Через эту структуру легализовали более 7,4 миллионов долларов, а также перечислили семье в Швейцарию более 1,3 миллиона швейцарских франков и 2,4 миллиона евро. Часть средств потратили на образование детей, остальные разместили на депозитах.
Интересно! Сам Галущенко во время одного из судебных слушаний заявил, что за обучение его сына заплатил богатый крестный отец.
Стоит заметить и тот факт, что экс-министр планировал выехать из Украины именно в Швейцарию. Однако еще 15 февраля детективы НАБУ сняли его с поезда, а впоследствии вручили подозрение.
Какие еще подробности обнародовало следствие?
Еще в 2021 году на острове Ангилья подозреваемые зарегистрировали фонд, который планировал привлечь около 100 миллионов долларов "инвестиций". Среди "инвесторов" фонда была семья Германа Галущенко.
Следствие установило, что пока Галущенко занимал должность министра энергетики, через его доверенное лицо ("Рокета") преступная организация получила более 112 миллионов долларов наличными от коррупционных схем в энергетике.
Из разоблачительного видео о "Сигизмунде" и его роль в схемах следует, что им был именно Галущенко.