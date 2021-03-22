В Мюнхене вандалы поиздевались над могилой Бандеры: в Германии анонсировали расследование
Могила Степана Бандеры в Мюнхене стала жертвой рук вандалов еще в начале марта. В немецком МИД отреагировали на инцидент и заявили, что правоохранители приложат все усилия для основательного расследования.
Источник:твитер Андрея Мельника
Как заверил глава МВД Баварии Йоахим Херрманн, полиция будет пытаться предотвращать подобные инциденты в будущем. Его слова передал посол Украины в Германии Андрей Мельник.
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Дипломат заявил, что призвал власть и правоохранителей серьезно расследовать нападение вандалов на могилу Степана Бандеры, чтобы найти и наказать всех виновных в преступлении.
Глава МВД Баварии Йоахим Херрманн заверил украинцев, что баварское правительство и полиция очень серьезно относятся к дерзкой преступной атаке и приложат все усилия для основательного расследования уголовного дела, а также предотвращения таких циничных нападений в будущем,
– говорится в сообщении.
Что известно о нападении на могилу Бандеры
- 7 марта стало известно, что в Мюнхене могила проводника Организации украинских националистов (ОУН-Б) снова подверглась атаке вандалов.
- Место захоронения облили неизвестным веществом. Андрей Мельник тогда призвал немецкую полицию найти и наказать виновных.
Кто такой Степан Бандера?Он был одним из ключевых идеологов украинского националистического движения. После раскола ОУН Бандера был председателем Провода ОУН-Б. Вместе с Ярославом Стецько был автором Акта восстановления Украинского Государства 30 июня 1941 года. Бандеру заключали в берлинской тюрьме за свою деятельность. Умер мужчина в 1959 году в Мюнхене от пули российского агента.
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