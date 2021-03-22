Могила Степана Бандеры в Мюнхене стала жертвой рук вандалов еще в начале марта. В немецком МИД отреагировали на инцидент и заявили, что правоохранители приложат все усилия для основательного расследования.

Как заверил глава МВД Баварии Йоахим Херрманн, полиция будет пытаться предотвращать подобные инциденты в будущем. Его слова передал посол Украины в Германии Андрей Мельник.

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Дипломат заявил, что призвал власть и правоохранителей серьезно расследовать нападение вандалов на могилу Степана Бандеры, чтобы найти и наказать всех виновных в преступлении.

Глава МВД Баварии Йоахим Херрманн заверил украинцев, что баварское правительство и полиция очень серьезно относятся к дерзкой преступной атаке и приложат все усилия для основательного расследования уголовного дела, а также предотвращения таких циничных нападений в будущем,

– говорится в сообщении.

Что известно о нападении на могилу Бандеры

7 марта стало известно, что в Мюнхене могила проводника Организации украинских националистов (ОУН-Б) снова подверглась атаке вандалов.

Место захоронения облили неизвестным веществом. Андрей Мельник тогда призвал немецкую полицию найти и наказать виновных.