У Мюнхені вандали познущалися з могили Бандери: у Німеччині анонсували розслідування
Могила Степана Бандери у Мюнхені стала жертвою рук вандалів ще на початку березня. У німецькому МЗС відреагували на інцидент і заявили, що правоохоронці докладуть всіх зусиль для ґрунтовного розслідування.
Джерело:твітер Андрія Мельника
Як запевнив глава МВС Баварії Йоахим Геррманн, поліція намагатиметься запобігати подібним інцидентам у майбутньому. Його слова передав посол України в Німеччині Андрій Мельник.
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Дипломат заявив, що закликав владу і правоохоронців серйозно розслідувати напад вандалів на могилу Степана Бандери, щоб знайти й покарати всіх винних у злочині.
Глава МВС Баварії Йоахим Геррманн запевнив українців, що баварський уряд і поліція надзвичайно серйозно ставляться до зухвалої злочинної атаки й докладуть всіх зусиль для ґрунтовного розслідування кримінальної справи, а також запобігання таким цинічним нападам у майбутньому,
– мовиться в повідомленні.
Що відомо про напад на могилу Бандери
- 7 березня стало відомо, що у Мюнхені могила провідника Організації українських націоналістів (ОУН-Б) знову зазнала атаки вандалів.
- Місце поховання облили невідомою речовиною. Андрій Мельник тоді закликав німецьку поліцію знайти й покарати винних.
Хто такий Степан Бандера?Він був одним з ключових ідеологів українського націоналістичного руху. Після розколу ОУН Бандера був головою Проводу ОУН-Б. Разом з Ярославом Стецьком був автором Акту відновлення Української Держави 30 червня 1941 року. Бандеру ув'язнювали у берлінській в'язниці за свою діяльність. Помер чоловік у 1959 році у Мюнхені від кулі російського агента.
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