За использование символа российских оккупантов, буквы "Z ", придется немало заплатить. Так, в Германии будут штрафовать тех лиц, которые не брезгают восхвалением символа наемников страны-агрессора.

Как рассказывают в издании, полиция Нижней Саксонии об этом уже предупредила местных жителей. Мол, если в публичном использовании будет этот знак, то нарушителя ожидает штраф или даже введение уголовного дела.

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Публичное использование буквы "Z" будет караться по закону

Так, использование этой буквы, которая уже стала символом российских наемников, будет приравниваться к нарушению общественного порядка.

Каждый, кто с помощью знака "Z" публично выражает одобрение агрессивной войны президента России Путина против Украины, должен ожидать в Нижней Саксонии уголовного преследования,

– заявил нижнесаксонский министр внутренних дел Борис Писториус.

А вот демонстрация этого знака во время митингов в регионе может считаться нарушением общественного порядка. Более того, за это предусмотрена уголовная ответственность.

Соответствующую инициативу поддержали также в Баварии. Министр юстиции Георг Айзенрайх подчеркнул, что нельзя потакать преступлениям, которые откровенно нарушают международное право.

В то же время он отметил, что "свобода мнений заканчивается там, где начинается уголовное право". Этим он дал четко понять, что нельзя будет избежать наказания, сославшись на свободу слова в стране. Поэтому каждый, кто использует этот знак в публичной плоскости, непременно будет привлечен к ответственности.

Напомним, что в России буквы Z и V используют для обозначения военной техники. Более того, в стране уже активно проводят ребрендинг, где обычные буквы "З" заменяют на "Z".

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