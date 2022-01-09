Антикарантинные акции протестов

По данным полиции, количество коронаскептиков достигало около 30 тысяч человек. Их призвали надевать маски и соблюдать дистанцию согласно правилам, но многие игнорировали просьбы.

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Правоохранители рассказали подробнее, в каких городах состоялись антикарантинные акции протестов.

  • Гамбург – 13 700 человек;
  • Дюссельдорф – 4 тысячи человек;
  • Франкфурт – около 8 тысяч;
  • Вецлар – 2 тысячи человек;
  • Трири – около 6 тысяч;
  • Шверин – около 1 600 человек;
  • Магдебург – 5 тысяч человек;
  • Регенсбург – 2 700 человек;
  • Ансбах – 2 тысячи человек.

Мероприятия сторонников борьбы с COVID-19

В Германии в субботу также состоялись контрдемонстрации протестам против карантина.

  • около 2 500 человек вышли в городке Минден,
  • в Эрфурте тысяча человек проявили свою поддержку демократии и мерам против пандемии.
  • в Вецларе произошли дополнительные контрдемонстрации с 500 людьми;
  • Трири – с сотней человек.

Протесты антивакцинаторов в мире

  • Сразу в нескольких крупных городах Италии 13 ноября граждане устроили протесты против коронавирусных ограничений и введения обязательных "зеленых паспортов".
  • В австралийском Мельбурне в очередной раз состоялись массовые протесты против "зеленых паспортов".
  • Румынские ультраправые протестующие выступили против "зеленых сертификатов" на рабочих местах. Сотни людей собрались на акцию во вторник, 21 декабря, в Бухаресте.