Антикарантинні акції протестів

За даними поліції, кількість коронаскептиків сягала близько 30 тисяч осіб. Їх закликали одягати маски та дотримуватися дистанції згідно з правилами, але багато хто ігнорував прохання.

Читайте також В Амстердамі сталися сутички поліції з антивакцинаторами: є постраждалі

Правоохоронці розповіли детальніше, в яких містах відбулися антикарантинні акції протестів.

Гамбург – 13 700 людей;

Дюссельдорф – 4 тисячі людей;

Франкфурт – близько 8 тисяч;

Вецлар – 2 тисячі осіб;

Трірі – близько 6 тисяч;

Шверін – близько 1 600 людей;

Магдебург – 5 тисяч людей;

Регенсбург – 2 700 людей;

Ансбах – 2 тисячі людей.

Заходи прибічників боротьби з COVID-19

У Німеччині в суботу також відбулися контрдемонстрації протестам проти карантину.

близько 2 500 осіб вийшли в містечку Мінден,

в Ерфурті тисяча людей виявили свою підтримку демократії та заходам проти пандемії.

у Вецларі відбулися додаткові контрдемонстрації з 500 людьми;

Трірі – із сотнею осіб.

Зверніть увагу! В Дрездені запалили свічки, щоб вшанувати пам'ять загиблих від COVID-19.

Протести антивакцинаторів у світі