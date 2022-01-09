Антикарантинні акції протестів

За даними поліції, кількість коронаскептиків сягала близько 30 тисяч осіб. Їх закликали одягати маски та дотримуватися дистанції згідно з правилами, але багато хто ігнорував прохання.

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Правоохоронці розповіли детальніше, в яких містах відбулися антикарантинні акції протестів.

  • Гамбург – 13 700 людей;
  • Дюссельдорф – 4 тисячі людей;
  • Франкфурт – близько 8 тисяч;
  • Вецлар – 2 тисячі осіб;
  • Трірі – близько 6 тисяч;
  • Шверін – близько 1 600 людей;
  • Магдебург – 5 тисяч людей;
  • Регенсбург – 2 700 людей;
  • Ансбах – 2 тисячі людей.

Заходи прибічників боротьби з COVID-19

У Німеччині в суботу також відбулися контрдемонстрації протестам проти карантину.

  • близько 2 500 осіб вийшли в містечку Мінден,
  • в Ерфурті тисяча людей виявили свою підтримку демократії та заходам проти пандемії.
  • у Вецларі відбулися додаткові контрдемонстрації з 500 людьми;
  • Трірі – із сотнею осіб.

Протести антивакцинаторів у світі

  • Одразу у кількох великих містах Італії 13 листопада громадяни влаштували протести проти коронавірусних обмежень та запровадження обов'язкових "зелених паспортів".
  • В австралійському Мельбурні вкотре відбулись масові протести проти "зелених паспортів".
  • Румунські ультраправі протестувальники виступили проти "зелених сертифікатів" на робочих місцях. Сотні людей зібралися на акцію у вівторок, 21 грудня, в Бухаресті.