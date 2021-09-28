О возможном выдвижении на должность вице-канцлера Германии сопредседателя "Зеленых" издание пишет со ссылкой на собственные источники.
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Вице-канцлером Германии может стать Габек
В публикации говорится, что после неутешительного результата "Зеленых" на федеральных выборах партийные лидеры несколько изменили свои взгляды относительно того, кого будут выдвигать при случае на пост вице-канцлера. Теперь поддерживают Роберта Габека, а не Анналену Бербок.
Издание пишет, что в случае вхождения в состав следующего правительства пост вице-канцлера займет Габек. О том, что именно Габек будет играть основную роль в формировании нового правительства, если Бербок потеряет шанс в борьбе за канцлерство, лидеры партии договорились задолго до дня выборов.
К слову, Социал-демократическая партия Германии накануне заявила, что начнет процесс договоренностей о трехстороннем альянсе после своей победы на выборах.
Габек и его отношение к поставкам оружия Украине
- Сопредседатель немецких "Зеленых" Роберт Габек ранее критиковал правительство Германии за нежелание поставлять оружие Украине.
- Немецкий политик приезжал в Киев. После встречи с президентом Владимиром Зеленским он заявил, что запрос руководства Украины об "оборонительном оружии" является оправданным.