О возможном выдвижении на должность вице-канцлера Германии сопредседателя "Зеленых" издание пишет со ссылкой на собственные источники.

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Вице-канцлером Германии может стать Габек

В публикации говорится, что после неутешительного результата "Зеленых" на федеральных выборах партийные лидеры несколько изменили свои взгляды относительно того, кого будут выдвигать при случае на пост вице-канцлера. Теперь поддерживают Роберта Габека, а не Анналену Бербок.

Издание пишет, что в случае вхождения в состав следующего правительства пост вице-канцлера займет Габек. О том, что именно Габек будет играть основную роль в формировании нового правительства, если Бербок потеряет шанс в борьбе за канцлерство, лидеры партии договорились задолго до дня выборов.

К слову, Социал-демократическая партия Германии накануне заявила, что начнет процесс договоренностей о трехстороннем альянсе после своей победы на выборах.

Справка. Весной 2021 года партия "Зеленых" лидировала в опросах, а политики этой политсилы претендовали на пост канцлера. Но после ошибок в кампании на выборах партия финишировала третьей с результатом в 14,8% поддержки. "Зеленые" возлагают ответственность за такой результат на Бербок.

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