Сопредседатель немецкой партии "Зеленых" отметил, что нашему государству "трудно отказать в чем-то подобном". Об этом он сообщил в интервью изданию F.A.Z. и радиовещателю Deutschlandfunk.

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Несмотря на то, что "Зеленые" считаются пацифистами, когда речь заходит о самообороне, нельзя отказывать стране, которая испытывает агрессию. Помощь для самозащиты не должна быть отклонена,

– сказал политик.

Роберт Габек отметил, что в 2014 году Россия оккупировала украинский Крым и развязала войну на Донбассе и заметил, что в конце марта 2021 года страна-агрессор начала стягивать свои войска к границам Украины.

По информации F.A.Z., в апреле 2021 года Украина направила властям Германии список вооружений, которые она хотела бы получить для защиты Черноморского побережья. Говорилось о:

немецких боезарядах для противокорабельных ракет типа Sea Spear;

зенитных пушках GDM-008 Millennium;

беспилотных мини-подводных лодках типов Sea Cat и Sea Fox, которые используются для подводной разведки и осуществления мероприятий морского разминирования.

Обратите внимание! В 2014 году Россия оккупировала Крым и захватила одну из важнейших военно-морских баз Украины – Севастополь. Из-за этого наше государство потеряло значительную часть своего флота.

Членство Украины в НАТО

Сопредседатель немецкой партии "Зеленых" добавил, что Украина неоднократно подтверждала свое желание стать членом НАТО, но этот вопрос "сложный".

НАТО не имеет единства касательно него, а Украина не является полностью подготовленной. Перспективу членства в НАТО, которую Альянс открыл для Украины на саммите в Бухаресте в 2008 году, не следует забирать с повестки дня. При этом, пока еще не пришло время полноценно финализировать это решение,

– подытожил он.

К слову Зеленский встретился с сопредседателем партии "Зеленых", которая может выиграть выборы в Германии