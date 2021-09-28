Про можливе висування на посаду віцеканцлера Німеччини співлідера "Зелених" видання пише з посиланням на власні джерела.

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Віцеканцлером Німеччини може стати Габек

У публікації йдеться про те, що після невтішного результату "Зелених" на федеральних виборах партійні лідери дещо змінили свої погляди щодо того, кого висуватимуть за нагоди на пост віцеканцлера. Тепер підтримують Роберта Габека, а не Анналену Бербок.

Видання пише, що у випадку входження у склад наступного уряду пост віцеканцлера обійме Габек. Про те, що саме Габек відіграватиме основну роль у формуванні нового уряду, якщо Бербок втрать шанс у боротьбі за канцлерство, лідери партії домовились задовго до дня виборів.

До слова, Соціал-демократична партія Німеччини напередодні заявила, що почне процес домовленостей про тристоронній альянс після своє перемоги на виборах.

Довідка. Навесні 2021 року партія "Зелених" лідирувала в опитуваннях, а політики цієї політсили претендували на пост канцлера. Але після помилок у кампанії на виборах партія фінішувала третьою з результатом у 14,8% підтримки. "Зелені" покладають відповідальність за такий результат на Бербок.

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