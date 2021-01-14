Меркель хочет отправить Германию в полный локдаун: в стране готовят усиление карантина
В Германии вновь готовятся к усилению карантина, хотя в стране и сейчас действует локдаун. Говорится, в частности, о полной остановке общественного транспорта.
Меркель предлагает локдаун до конца февраля
Введение еще более жестких ограничений может состояться уже на следующей неделе и будут действовать такие строгие правила как минимум до 31 января. Об этом информирует издание Bild.
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Хотя, сообщают СМИ, канцлер Германии Ангела Меркель не против подержать страну в локдауне до конца февраля. Кроме остановки общественного транспорта, предлагают ввести комендантский час и перевести максимальное количество работников на удаленную работу.
В Германии обеспокоены мутировавшим коронавирусом
Причиной для таких шагов стало распространение новых штаммов COVID-19. Поэтому больше всего Меркель беспокоят случаи мутировавшего коронавируса, поэтому 20 января канцлер планирует обсудить детали с руководителями федеральных земель.
Какова ситуация с коронавирусом в Германии?
По состоянию на 14 января в Германии обнаружили более 1 миллиона 993 тысячи больных коронавирусом. Летальных исходов – более 44 тысяч. Выздоровели почти 1 миллион 641 тысяча больных.
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