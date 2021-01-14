В Германии вновь готовятся к усилению карантина, хотя в стране и сейчас действует локдаун. Говорится, в частности, о полной остановке общественного транспорта.

Меркель предлагает локдаун до конца февраля

Введение еще более жестких ограничений может состояться уже на следующей неделе и будут действовать такие строгие правила как минимум до 31 января. Об этом информирует издание Bild.

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Хотя, сообщают СМИ, канцлер Германии Ангела Меркель не против подержать страну в локдауне до конца февраля. Кроме остановки общественного транспорта, предлагают ввести комендантский час и перевести максимальное количество работников на удаленную работу.

В Германии обеспокоены мутировавшим коронавирусом

Причиной для таких шагов стало распространение новых штаммов COVID-19. Поэтому больше всего Меркель беспокоят случаи мутировавшего коронавируса, поэтому 20 января канцлер планирует обсудить детали с руководителями федеральных земель.