Меркель хоче відправити Німеччину у повний локдаун: в країні готують посилення карантину
У Німеччині знову готуються до посилення карантину, хоча в країні і зараз діє локдаун. Мовиться, зокрема, про повну зупинку громадського транспорту.
Меркель пропонує локдаун до кінця лютого
Запровадження ще більш жорстких обмежень може відбутись вже наступного тижня і діятимуть такі суворі правила щонайменше до 31 січня. Про це інформує видання Bild.
Раніше У Німеччині суворо посилили карантин: що заборонено
Хоча, повідомляють ЗМІ, канцлерка Німеччини Ангела Меркель не проти потримати країну у локдауні до кінця лютого. Окрім зупинки громадського транспорту, пропонують ввести комендантську годину та перевести максимальну кількість працівників на віддалену роботу.
У Німеччині занепокоєні мутованим коронавірусом
Причиною для таких кроків стало поширення нових штамів COVID-19. Відтак найбільше Меркель непокоять випадки мутованого коронавірусу, отож 20 січня канцлерка планує обговорити деталі з керівниками федеральних земель.
Яка ситуація з коронавірусом у Німеччині?
Станом на 14 січня у Німеччині виявили понад 1 мільйон 993 тисячі хворих на коронавірус. Летальних випадків – більше ніж 44 тисячі. Одужали майже 1 мільйон 641 тисяча хворих.
Поділитися новиною