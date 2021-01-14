У Німеччині знову готуються до посилення карантину, хоча в країні і зараз діє локдаун. Мовиться, зокрема, про повну зупинку громадського транспорту.

Меркель пропонує локдаун до кінця лютого

Запровадження ще більш жорстких обмежень може відбутись вже наступного тижня і діятимуть такі суворі правила щонайменше до 31 січня. Про це інформує видання Bild.

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Хоча, повідомляють ЗМІ, канцлерка Німеччини Ангела Меркель не проти потримати країну у локдауні до кінця лютого. Окрім зупинки громадського транспорту, пропонують ввести комендантську годину та перевести максимальну кількість працівників на віддалену роботу.

У Німеччині занепокоєні мутованим коронавірусом

Причиною для таких кроків стало поширення нових штамів COVID-19. Відтак найбільше Меркель непокоять випадки мутованого коронавірусу, отож 20 січня канцлерка планує обговорити деталі з керівниками федеральних земель.