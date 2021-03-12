В Германии полиция раскрыла дело о краже, которая произошла 9 лет назад в городе Шельм (Северный Рейн-Вестфалия). Поймать вора правоохранителям помог кусок колбасы.

В марте 2012 года преступник, ворвался в чужой дом, во время ограбления "заглянул" в холодильник и полакомился колбасой, но полностью ее не доел.

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Правоохранители взяли с нее образцы ДНК предполагаемого подозреваемого. Хотя выявить совпадения имеющейся информации тогда не удалось, данные все же внесли в международную базу.

Мужчина "засветился" во Франции

В 2021 году французская полиция за насильственное нападение задержала 30-летнего гражданина Албании.

Взяв у него ДНК, удалось выяснить, что это тот самый человек, который 9 лет назад не доел колбасу на месте преступления.

Вор может избежать наказания

Однако правоохранители отмечают, что срок давности по делу о краже закончился и поэтому албанец может избежать наказания.

Экстрадировать его в Германию можно в случае, если против него подадут иск. Сейчас во Франции вора отпустили на свободу.

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