У Німеччині поліція розкрила справу про крадіжку, яка сталася 9 років тому у місті Шельм (Північний Рейн-Вестфалія). Спіймати злодія правоохоронцям допоміг шматок ковбаси.

У березні 2012 року злочинець, який вдерся до чужого будинку, під час пограбування "заглянув" до холодильника і поласував ковбасою, але повністю її не доїв.

Читайте також У супермаркеті під Києвом двоє чоловіків побилися ковбасою: епічне відео

Правоохоронці взяли з неї зразки ДНК ймовірного підозрюваного. Хоч виявити збігів з наявною інформацією тоді не вдалося, дані все ж внесли у міжнародну базу.

Чоловік "засвітився" у Франції

У 2021 році французька поліція за насильницький напад затримала 30-річного громадянина Албанії.

Взявши у нього ДНК, вдалося з'ясувати, що це той самий чоловік, який 9 років тому не доїв ковбасу на місці злочину.

Крадій може уникнути покарання

Однак правоохоронці зазначають, що термін давності у справі про крадіжку закінчився і через це албанець може уникнути покарання.

Екстрадувати його до Німеччини можна у випадку, якщо проти нього подадуть позов. Наразі у Франції крадія відпустили на волю.

Більше курйозних новин – читайте за посиланням.