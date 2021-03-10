В Германии власти временно остановили выплаты помощи бизнесу, пострадавшему от пандемии. Дело в том, что во время этих операций зафиксировали значительное количество мошенничеств.

Подозревают, что выплаты незаконно перенаправили. Об этом рассказали в министерстве экономики Германии. Читайте также Как и сколько денег получают финансовые мошенники: портрет преступника – инфографика Как действовали мошенники По информации СМИ, мошенники под фейковыми данными регистрировались на сайте министерства и оформляли помощь для реальных фирм. Правда, эти фирмы деньги не получали, ведь их присылали на липовые счета. Поэтому убытки могут составить миллионы евро. Бизнесмены критикуют власть Федеральное объединение среднего бизнеса раскритиковало власть за приостановки выплат. Утверждают, что таким образом бизнесменов загнали в затруднительное положение.

Например, экономист Ханс-Юрген Фьольц призывает возобновить платежи и утверждает, что из-за единичных случаев нельзя подозревать весь средний бизнес.

Немецкая оппозиция вообще говорит, что над Германией из-за этого случая смеется вся Европа. Обратите внимание! Недавно Чехия выдала Соединенным Штатам двух украинцев, которых подозревают в отмывании денег. Вероятно, они были в глобальной сети, которая занималась киберпреступностью. Схема действовала в 2017 году. Сообщники получили около полумиллиона долларов.