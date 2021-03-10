В Германии мошенники присвоили миллионы евро из программы помощи бизнесу
В Германии власти временно остановили выплаты помощи бизнесу, пострадавшему от пандемии. Дело в том, что во время этих операций зафиксировали значительное количество мошенничеств.
Источник:DW
Подозревают, что выплаты незаконно перенаправили. Об этом рассказали в министерстве экономики Германии.
Читайте также Как и сколько денег получают финансовые мошенники: портрет преступника – инфографика
Как действовали мошенники
По информации СМИ, мошенники под фейковыми данными регистрировались на сайте министерства и оформляли помощь для реальных фирм. Правда, эти фирмы деньги не получали, ведь их присылали на липовые счета.
Поэтому убытки могут составить миллионы евро.
Бизнесмены критикуют власть
- Федеральное объединение среднего бизнеса раскритиковало власть за приостановки выплат. Утверждают, что таким образом бизнесменов загнали в затруднительное положение.
- Например, экономист Ханс-Юрген Фьольц призывает возобновить платежи и утверждает, что из-за единичных случаев нельзя подозревать весь средний бизнес.
- Немецкая оппозиция вообще говорит, что над Германией из-за этого случая смеется вся Европа.
Поделиться новостью