У Німеччині влада тимчасово зупинила виплати допомоги бізнесу, що постраждав від пандемії. Річ у тім, що під час цих операцій зафіксували значну кількість шахрайств.

Підозрюють, що виплати незаконно перенаправляли. Про це розповіли у міністерстві економіки Німеччини. Читайте також Як і скільки грошей отримують фінансові шахраї: портрет злочинця – інфографіка Як діяли шахраї За інформацією ЗМІ, шахраї під фейковими даними реєструвалися на сайті міністерства та оформляли допомогу для реальних фірм. Щоправда, ці фірми гроші не отримували, адже їх надсилали на липові рахунки. Відтак збитки можуть становити мільйони євро. Бізнесмени критикують владу Федеральне об'єднання середнього бізнесу розкритикувало владу через призупинення виплат. Стверджують, що таким чином бізнесменів загнали у скрутне становище.

Наприклад, економіст Ханс-Юрген Фьольц закликає відновити платежі та переконує, що через одиничні випадки не можна підозрювати весь середній бізнес.

Німецька опозиція взагалі каже, що над Німеччиною через цей випадок сміється вся Європа. Зверніть увагу! Нещодавно Чехія видала Сполученим Штатам двох українців, яких підозрюють у відмиванні грошей. Ймовірно, вони були учасниками міжнародної мережі, яка займалась кіберзлочинами. Схема діяла у 2017 році. Спільники здобули близько пів мільйона доларів.