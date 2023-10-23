Об этом 24 Каналу заявил советник главы Офиса Президента Украины Михаил Подоляк. По его словам, также Германия переосмысливает свою политику относительно России и других стран.
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Политические процессы в Германии
Михаил Подоляк отметил, что Германия сегодня понимает свою ответственность как страна-лидер европейского сообщества. Если раньше государство было выраженным экономическим лидером в Европе, то сейчас оно берет на себя и политическое лидерство.
Кроме того, сейчас Германия пересматривает политику, которую она в течение последних 20 лет проводила относительно России и других стран. Из-за этих факторов в государстве продолжаются разные дискуссии среди политических сил.
Поэтому в Германии проходят очень хорошие процессы. Трансформация политической системы становится более объективной, лидерской, активно реагирует на имеющиеся вызовы. Я не вижу никаких рисков, что Германия займет другую позицию по помощи Украине. Очевидно, что если Россия сохранится в таком же виде, это будет трагедия для Европы, в частности, для Германии,
– считает он.
Подоляк о позиции Германии: смотрите видео
Отношения Украины и Германии: последние новости
- Немецкие евродепутаты призывают канцлера Германии Олафа Шольца принять решение о поставках Украине дальнобойных ракет Taurus. Европарламентарий Райнхард Бутикофер от группы "зеленых" считает, что препятствием для этого является личная позиция Олафа Шольца. По его словам, другие политические силы выступают за передачу Taurus для ВСУ.
- Заметим, что ранее посол Германии в Украине Мартин Егер объяснял, что сейчас поставок ракет Taurus Украине не будет. По его словам, федеральное правительство и канцлер Германии очень ясно дали это понять.
- Глава МИД Германии Анналена Бербок заявила, что на фоне событий на Ближнем Востоке Евросоюз еще внимательнее следит за ситуацией в Украине. Она подчеркнула, что необходимо позаботиться о том, чтобы Украина прошла эту зиму защищенной.