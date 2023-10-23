Об этом 24 Каналу заявил советник главы Офиса Президента Украины Михаил Подоляк. По его словам, также Германия переосмысливает свою политику относительно России и других стран.

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Политические процессы в Германии

Михаил Подоляк отметил, что Германия сегодня понимает свою ответственность как страна-лидер европейского сообщества. Если раньше государство было выраженным экономическим лидером в Европе, то сейчас оно берет на себя и политическое лидерство.

Кроме того, сейчас Германия пересматривает политику, которую она в течение последних 20 лет проводила относительно России и других стран. Из-за этих факторов в государстве продолжаются разные дискуссии среди политических сил.

Поэтому в Германии проходят очень хорошие процессы. Трансформация политической системы становится более объективной, лидерской, активно реагирует на имеющиеся вызовы. Я не вижу никаких рисков, что Германия займет другую позицию по помощи Украине. Очевидно, что если Россия сохранится в таком же виде, это будет трагедия для Европы, в частности, для Германии,

– считает он.

Подоляк о позиции Германии: смотрите видео

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