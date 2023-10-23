Про це 24 Каналу заявив радник голови Офісу Президента України Михайло Подоляк. За його словами, також Німеччина переосмислює свою політику щодо Росії та інших країн.
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Політичні процеси у Німеччині
Михайло Подоляк зазначив, що Німеччина сьогодні розуміння свою відповідальність як країна-лідер європейської спільноти. Якщо раніше держава була вираженим економічним лідером у Європі, то зараз вона бере на себе і політичне лідерство.
Крім того, зараз Німеччина переглядає політику, яку вона протягом 20 останніх років провадила щодо Росії та інших країн. Через ці фактори у державі тривають різні дискусії серед політичних сил.
Тому у Німеччині проходять дуже гарні процеси. Трансформація політичної системи стає більш об'єктивною, лідерською, активно реагує на наявні виклики. Я не бачу жодних ризиків, що Німеччина займе іншу позицію щодо допомоги Україні. Бо очевидно, що якщо Росія збережеться у такому ж вигляді, це буде трагедія для Європи, зокрема, для Німеччини,
– вважає він.
Подоляк про позицію Німеччини: дивіться відео
Відносини України та Німеччини: останні новини
- Німецькі євродепутати закликають канцлера Німеччини Олафа Шольца прийняти рішення про постачання Україні далекобійних ракет Taurus. Європарламентар Райнхард Бутікофер від групи "зелених" вважає, що перешкодою для цього є особиста позиція Олафа Шольца. За його словами, інші політичні сили виступають за передачу Taurus для ЗСУ.
- Зауважимо, що раніше посол Німеччини в Україні Мартін Єгер пояснював, що наразі постачань ракет Taurus Україні не буде. За його словами, федеральний уряд та канцлер Німеччини дуже чітко дали це зрозуміти.
- Глава МЗС Німеччини Анналена Бербок заявила, що на тлі подій на Близькому Сході Євросоюз ще уважніше стежить за ситуацією в Україні. Вона наголосила, що необхідно подбати, щоб Україна пройшла цю зиму захищеною.