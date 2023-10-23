Про це 24 Каналу заявив радник голови Офісу Президента України Михайло Подоляк. За його словами, також Німеччина переосмислює свою політику щодо Росії та інших країн.

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Політичні процеси у Німеччині

Михайло Подоляк зазначив, що Німеччина сьогодні розуміння свою відповідальність як країна-лідер європейської спільноти. Якщо раніше держава була вираженим економічним лідером у Європі, то зараз вона бере на себе і політичне лідерство.

Крім того, зараз Німеччина переглядає політику, яку вона протягом 20 останніх років провадила щодо Росії та інших країн. Через ці фактори у державі тривають різні дискусії серед політичних сил.

Тому у Німеччині проходять дуже гарні процеси. Трансформація політичної системи стає більш об'єктивною, лідерською, активно реагує на наявні виклики. Я не бачу жодних ризиків, що Німеччина займе іншу позицію щодо допомоги Україні. Бо очевидно, що якщо Росія збережеться у такому ж вигляді, це буде трагедія для Європи, зокрема, для Німеччини,

– вважає він.

Подоляк про позицію Німеччини: дивіться відео

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