Про це заявила глава МЗС Німеччини Анналена Бербок на зустрічі міністрів закордонних справ ЄС у Люксембурзі, інформує 24 Канал. Вона зазначила, що з огляду на ситуацію на Близькому Сході російський диктатор Владімір Путін "точно радіє".

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Бербок висловилась про Україну через війну в Ізраїлі

За її словами, на зустрічі міністри закордонних справ обговорять війну Росії проти України, а також кризу на Близькому Сході.

Ми бачимо, що російський президент, звичайно, з огляду на ситуацію на Близькому Сході, точно радіє. Саме тому ми дивимось на Україну ще уважніше, ніж ми це робили у минулому,

– заявила глава МЗС Німеччини.

Бербок додала, що наразі необхідно подбати, щоб Україна пройшла цю зиму якомога краще захищеною.

Шольц вибухнув з критикою на адресу Путіна через Ізраїль

Нагадаємо, що нещодавно німецький канцлер Олаф Шольц розкритикував Путіна через позицію диктатора щодо нападу ХАМАС на Ізраїль. Так, його обурило лицемірство з боку російського диктатора.

За словами Шольца, його "обурило", що саме Путін, який веде жорстоку війну проти України, "оплакує жертви серед цивільного населення".