Об этом заявила глава МИД Германии Анналена Бербок на встрече министров иностранных дел ЕС в Люксембурге, информирует 24 Канал. Она отметила, что, учитывая ситуацию на Ближнем Востоке, российский диктатор Владимир Путин "точно радуется".

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Бербок высказалась об Украине из-за войны в Израиле

По ее словам, на встрече министры иностранных дел обсудят войну России против Украины, а также кризис на Ближнем Востоке.

Мы видим, что российский президент, конечно, учитывая ситуацию на Ближнем Востоке, точно радуется. Именно поэтому мы смотрим на Украину еще более внимательно, чем мы это делали в прошлом,

– заявила глава МИД Германии.

Бербок добавила, что сейчас необходимо позаботиться о том, чтобы Украина прошла эту зиму как можно лучше защищенной.

Шольц взорвался с критикой в адрес Путина из-за Израиля

Напомним, что недавно немецкий канцлер Олаф Шольц раскритиковал Путина из-за позиции диктатора по нападению ХАМАС на Израиль. Так, его возмутило лицемерие со стороны российского диктатора.

По словам Шольца, его "возмутило", что именно Путин, ведущий жестокую войну против Украины, "оплакивает жертвы среди гражданского населения".