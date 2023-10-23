Про це 24 Каналу сказав радник голови Офісу Президента України Михайло Подоляк, зауваживши, що українцям не варто перейматися з цього приводу.
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Війна в Ізраїлі не впливає на домовленості щодо України
Масла у вогонь підливають провокаційні повідомлення, які час від часу поширюються. Зокрема, днями з'явилася інформація, що Пентагон планує відправити в Ізраїль десятки тисяч 155-мм артилерійських снарядів, які були зарезервовані для України з надзвичайних запасів США.
Зазначимо, що офіційні особи США припустили, що перенаправлення снарядів не матиме негативного впливу на здатність України боротися з російськими військовими.
Ми повинні працювати як раніше і проводити переговори на різних майданчиках, говорити про потреби на цьому етапі війни в Україні. З погляду домовленостей між політичною елітою України й наших партнерів все в рамках домовленостей,
– заспокоїв Подоляк.
Наша держава має низку домовленостей з партнерами. Звісно, іноді на ці домовленості можуть впливати внутрішньополітичні процеси, які відбуваються в країнах. Наприклад, у США зараз немає спікера Палати представників, тому в Конгресі не можна проголосувати за відповідні пакети допомоги в повному обсязі, але попри це, допомога йде.
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Зброї буде більше
На сьогодні поведінка Росії – це ключовий провокаційний елемент, який руйнує систему глобальної безпеки. Якщо не прибрати першопричину, то війна не закінчиться не тільки в Україні, а й в інших регіонах. Навпаки кількість воєн збільшуватиметься, якщо путінська вертикаль управління в Росії залишатиметься і домінуватиме.
Україна отримує і буде отримувати все необхідне для того, щоб довести цю війну до справедливого фіналу. Наші партнери все більш схильні до того, що замало просто стримувати Росію. Агресор має стратегічно програти. Вийти з території України й піти на внутрішню трансформацію, тому всю необхідну допомогу ми отримуватимемо,
– мовив радник голови ОПУ.
Є три нюанси, через які подекуди Україна вчасно не отримує допомогу в потрібній кількості:
- бюрократія;
- готовність прийняти відповідні політичні рішення;
- виробництво.
"Ніхто не планував, що війни будуть такими інтенсивними, тривати понад 600 днів й потребуватимуть величезну кількість снарядів та ракет. Сьогодні масштабні виробництва тільки запускаються і в Україні, й в інших країнах. Кількість інструменту для України збільшуватиметься, але це займе певний час", – додав Подоляк.
Безпрецедентна допомога від США
- Президент Джо Байден 20 жовтня повідомив, що відправить у Конгрес США заявку щодо виділення допомоги Україні та Ізраїлю. Американський лідер зауважив, що ця допомога є безпрецедентною.
- Загальна вартість запиту на додаткове фінансування становить трохи більше ніж 105 мільярдів доларів. Найбільша стаття запиту на додаткове фінансування становить 61,4 мільярда доларів на підтримку України.
- Зазначимо, що на написання законопроєкту та узгодження його змісту може піти кілька тижнів. 31 жовтня вже повинні відбутися слухання щодо запиту Байдена.