В Германии назвали дату открытия границ

Ослабление пограничных ограничений в Германии начнется уже с 16 мая. Однако полностью границы откроют не раньше 15 июня.

Зокрема, з 16 травня Німеччина зніме обмеження на кордоні з Люксембургом і Данією, пише DW.

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Окрім того, країна почне послаблювати прикордонний контроль з Францією, Швейцарією та Австрією.

Це означає, що:

прикордонний контроль здійснюватиме лише випадкові перевірки;

всі пункти пропуску кордонів між цими країнами будуть відновлені.

Водночас кордони знову закриють у тому випадку, якщо ситуація з пандемією коронавірусу погіршиться.

Зауважимо, що напередодні канцлерка Ангела Меркель заявила, що Німеччина вступає у нову фазу пандемії коронавірусу, але з менш жорсткими обмеженнями у країні.

Мешканців закликають дотримуватися базових вимог для запобігання поширенню нового типу вірусу.

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