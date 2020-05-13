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КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 КОРОНАВІРУС COVID-19 ВЕРХОВНА РАДА
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КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 КОРОНАВІРУС COVID-19 ВЕРХОВНА РАДА

У Німеччині назвали дату відкриття кордонів

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У Німеччині відкриють кордони 15 червня 2020
Німеччина повністю відкриє кордони з 15 червня / dw.com

Ослаблення прикордонних обмежень у Німеччині розпочнеться вже з 16 травня. Однак повністю кордони відкриють не раніше 15 червня.

Зокрема, з 16 травня Німеччина зніме обмеження на кордоні з Люксембургом і Данією, пише DW.

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Окрім того, країна почне послаблювати прикордонний контроль з Францією, Швейцарією та Австрією.

Це означає, що:

  • прикордонний контроль здійснюватиме лише випадкові перевірки;
  • всі пункти пропуску кордонів між цими країнами будуть відновлені.

Водночас кордони знову закриють у тому випадку, якщо ситуація з пандемією коронавірусу погіршиться.

Зауважимо, що напередодні канцлерка Ангела Меркель заявила, що Німеччина вступає у нову фазу пандемії коронавірусу, але з менш жорсткими обмеженнями у країні.

Мешканців закликають дотримуватися базових вимог для запобігання поширенню нового типу вірусу.

Коронавірус у Німеччині: що відомо

  • Станом на 13 травня у Німеччині зафіксували понад 173 тисяч випадків інфікування, 7 755 людей померло, а 148 700 – одужали.
  • В Німеччині почали випробувати вакцину проти коронавірусу на людях.
  • Влада Німеччини продовжила дію попередження щодо закордонних подорожей до 14 червня.
  • Карантин почали послаблювати. Відкрили заклади культури, дитмайданчики, храми та магазини. Дозволили зустрічатися родинами. Людей закликають досі тримати дистанцію та носити захисні маски.
  • Загалом влада країни заявляє, що ситуація з пандемією контрольована.
Автор: Анастасія Зазуляк
Теги: Новини політики Люксембург Данія Австрія Швейцарія Новини Франції Здоров'я Коронавірус COVID-19
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