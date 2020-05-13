У Німеччині назвали дату відкриття кордонів
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Ослаблення прикордонних обмежень у Німеччині розпочнеться вже з 16 травня. Однак повністю кордони відкриють не раніше 15 червня.
Зокрема, з 16 травня Німеччина зніме обмеження на кордоні з Люксембургом і Данією, пише DW.
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Окрім того, країна почне послаблювати прикордонний контроль з Францією, Швейцарією та Австрією.
Це означає, що:
- прикордонний контроль здійснюватиме лише випадкові перевірки;
- всі пункти пропуску кордонів між цими країнами будуть відновлені.
Водночас кордони знову закриють у тому випадку, якщо ситуація з пандемією коронавірусу погіршиться.
Зауважимо, що напередодні канцлерка Ангела Меркель заявила, що Німеччина вступає у нову фазу пандемії коронавірусу, але з менш жорсткими обмеженнями у країні.
Мешканців закликають дотримуватися базових вимог для запобігання поширенню нового типу вірусу.
Коронавірус у Німеччині: що відомо
- Станом на 13 травня у Німеччині зафіксували понад 173 тисяч випадків інфікування, 7 755 людей померло, а 148 700 – одужали.
- В Німеччині почали випробувати вакцину проти коронавірусу на людях.
- Влада Німеччини продовжила дію попередження щодо закордонних подорожей до 14 червня.
- Карантин почали послаблювати. Відкрили заклади культури, дитмайданчики, храми та магазини. Дозволили зустрічатися родинами. Людей закликають досі тримати дистанцію та носити захисні маски.
- Загалом влада країни заявляє, що ситуація з пандемією контрольована.
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