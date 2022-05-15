Германия понимает последствия зависимости от газа России

Об этом сообщил министр МИД Дмитрий Кулеба, он считает, что Германии нужно больше времени, чтобы окончательно прийти к эмбарго российского газа.

Внимание Договоренность будет, – Боррель о нефтяном эмбарго против России

Еще два месяца назад Германия говорила, что нефтяное эмбарго против России невозможно, а сейчас Германия является одним из ведущих государств, "проталкивающим" нефтяное эмбарго.

– подчеркнул Кулеба.

Кулеба предположил, что Германия уже приняла решение

Министр отметил, что после переговоров с Германией у него создалось четкое впечатление, что принципиальное политическое решение о том, что зависимость Германии от российского газа является огромной проблемой и эта зависимость должна быть разорвана – уже принято.

Германия наконец-то осознала, что российский газ это оружие. Бьющее оружие, которое Россия держит у виска Украины, Германии и любой другой европейской страны,

– добавил Дмитрий Кулеба.

К слову, канцлер Германии Олаф Шольц вчера, 14 мая, заявил, что Германия станет независимой от российских нефти и угля еще в этом году.

Обратите внимание! Нефтяное эмбарго должно войти в шестой пакет санкций Евросоюза против России. Впрочем, несколько стран, в частности Венгрия, пытаются блокировать это решение.

Украина все равно получит статус кандидата в ЕС

Дмитрий Кулеба рассказал о результатах обсуждений с немцами темы кандидатства на членство Украины в Европейском Союзе. По его словам, у них была "рациональная дискуссия".

Это все равно произойдет. Это неизбежно. Украина получит статус кандидата рано или поздно. Мы хотим, чтобы это произошло в конце июня. Выбор перед немецкими элитами прост: либо возглавить этот процесс – вписать свои имена в историю Европы, либо это все равно произойдет, но без вашего участия,

– добавил Кулеба.

К слову, недавно министр иностранных дел Германии Анналена Бербок заявила, что не знает, когда Украина может вступить в Евросоюз из-за войны, которую развязала Россия. В то же время она отметила, что украинское государство принадлежит к европейскому дому.

Однако Украина продолжает уверенно двигаться вперед на пути к вступлению в Европейский Союз. В частности, украинский МИД плодотворно работает над этим. Сейчас Дмитрий Кулеба объясняет два важных момента:

Дмитрий Кулеба решил прояснить несколько моментов по евроинтеграции Украины, а именно:

ни в коем случае речь не идет о мгновенном вступлении в ЕС без прохождения определенного пути;

наше государство не пытается перепрыгнуть через чью-то голову и оставить тех, кто уже ждет членства, позади.

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