Об этом 24 каналу рассказал политолог Дмитрий Шеренговский. Он также отметил, что Венгрия травмирована Трианонским договором, тем что она потеряла значительную часть своей территории.

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"Орбан занял очень удобную позицию – нашел внешнего врага и демонстрирует своему избирателю, что работает только на венгерские интересы," – отмечает политолог.

Венгерская зависимость от российской нефти и газа

На самом деле Венгрия действительно очень зависима от российских энергоносителей. На фоне кризиса, вызванного российской агрессией, повышение цен на топливо для сельскохозяйственной страны – очень большой удар. Тем более, что основа электората Орбана – это не жители больших городов,

– объясняет Шеренговский.

"Однако, чуть позже в своем заявлении Орбан заявил, что не был бы против, если бы поставки российской нафты заблокировали морским путем. Таким образом, премьер Венгрии в очередной раз "пожаловался", что большая Венгрия распалась и потеряла порты", – говорит Дмитрий Шеренговский.

Давление ЕС на Венгрию

На днях в Венгрию наведывалась Урсула фон дер Ляйен и, возможно, будут и дальнейшие попытки убедить Орбана, считает политолог. По его словам, поездки представителей ЕС в Венгрию будут продолжаться, поскольку у ЕС есть немало вопросов к венгерским властям – конституционные нарушения, организация выборов и коррупция.

Но пока мы все видим лишь, что Орбан будет выкручиваться до последнего,

– резюмирует Шеренговский.

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