О вступлении Украины в НАТО

Об этом в интервью сообщил чрезвычайный и полномочный посол Венгрии посол в Украине Иштван Ийдярто. По его словам, эти вопросы часто рождали недоразумения между украинской общественностью и, скажем, венгерским политикумом.

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Мы никогда не блокировали стремление Украины вступить в НАТО. Мы блокировали две вещи – это языковой вопрос и вопросы образования. Их решали на политическом уровне в некоторых институтах НАТО. В частности, министры иностранных дел и министры обороны. Это был сигнал, не очень хороший сигнал,

– сказал посол.

Но, по его словам, у Венгрии не было другого выбора, чтобы сказать Украине о том, что НАТО – это не просто военная организация, она отвечает и за другой вопрос.

"В частности, прав человека и национальных меньшинств. Уважение таких прав лежит в основе философии альянса. Но если говорить о стремлении Украине вступить в НАТО, мы никогда не были против этого. Поэтому, если Украина все еще хочет вступить в ряды Альянса, мы не будем против этого" – заверил Ийдярто.

Он добавил, что сейчас языковой вопрос не ко времени, хотя его и не решили. Поэтому Венгрия отложила его в сторону и сосредоточилась на поддержке Украины в этой борьбе.

О вступлении Украины в Европейский Союз

Также в конце разговора посол Венгрии сам без вопроса интервьюера заверил, что его страна поддержит стремление Украины к вступлению в Европейский Союз.

В конце я хочу заверить вас в том, что, когда начнут рассматривать вопросы членства Украины в Европейском Союзе, Венгрия поддержит его,

– сказал посол Венгрии.

Напомним, что такая позиция отличается от действий страны, поскольку официальный Будапешт блокирует санкции ЕС против России. Дело в том, что Европейская комиссия еще 4 мая подготовила проект 6 пакета санкций . Однако, их должны поддержать все члены ЕС.

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