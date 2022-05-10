Про вступ України в НАТО

Про це виданню в інтерв'ю повідомив надзвичайний і повноважний посол Угорщини в Україні Іштван Ійдярто. За його словами, ці питання часто породжували непорозуміння між українською громадськістю і, скажімо, угорським політикумом.

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Ми ніколи не блокували прагнення України вступити в НАТО. Ми блокували дві речі - це мовне питання та питання освіти. Їх вирішували на політичному рівні в деяких інституціях НАТО. Зокрема, міністри закордонних справ і міністри оборони. Це був сигнал, не дуже гарний сигнал,

– сказав посол.

Але, за його словами, Угорщина не мала іншого вибору, щоб сказати Україні про те, що НАТО – це не просто військова організація, вона відповідає й за інше питання.

"Зокрема, правами людини та національних меншин. Повага до таких прав лежить в основі філософії альянсу. Але якщо говорити про прагнення Україні вступити в НАТО, ми ніколи не були проти цього. Тому, якщо Україна все ще хоче вступити до лав Альянсу, ми не будемо проти цього" – запевнив Ійдярто.

Він додав, що зараз мовне питання не на часі, хоч його і не вирішили. Тому Угорщина відклала його убік, і зосередилася на підтримці України в цій боротьбі.

Про вступ України в Європейський Союз

Також в кінці розмови посол Угорщини сам, без питання інтерв'юера запевнив, що його країна підтримає прагнення України до вступу в Європейський Союз.

Наприкінці я хочу запевнити вас у тому, що коли почнуть розглядати питання членства України в Європейському Союзі, Угорщина підтримає його,

– сказав посол Угорщини.

Нагадаємо, що така позиція різниться з діями країни, оскільки офіційний Будапешт блокує санкції ЄС проти Росії. Річ у тім, що Європейська комісія ще 4 травня підготувала проєкт 6 пакету санкцій. Однак їх повинні підтримати всі члени ЄС.

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