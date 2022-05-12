Про це 24 каналу розповів політолог Дмитро Шеренговський. Він також зазначив, що Угорщина травмована Тріанонським договором, тим, що вона втратила значну частину своєї території.

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"Орбан зайняв дуже зручну позицію – знайшов зовнішнього ворога і демонструє своєму виборцю, що від дбає лише про угорські інтереси," – зазначає політолог.

Угорська залежність від російської нафти і газу

Насправді, Угорщина дійсно дуже залежна від російських енергоносіїв. На фоні кризи, яку спричинила російська агресія, підвищення цін на паливо для сільськогосподарської країни – дуже великий удар. Тим паче, основа електорату Орбана – це не жителі великих міст,

– пояснює Шеренговський.

"Проте, трохи пізніше у своїй заяві Орбан заявив, що не був би проти, якби поставки російської нати заблокували морським шляхом. Таким чином, прем’єр Угорщини вкотре "побідкався", що велика Угорщина розпалась і втратила порти", – говорить Дмитро Шеренговський.

Тиск ЄС на Угорщину

Днями до Угорщини навідувалась Урсула фон дер Ляєн і мабуть, будуть і подальші спроби переконати Орбана, вважає політолог. За його словами, поїздки представників ЄС до УГорщини триватимуть, оскільки у ЄС є чимало запитань до угорської влади – конституційні порушення, організація виборів і корупція.

Але поки що, ми всі бачимо лише, що Орбан буде викручуватися до останнього,

– резюмує Шеренговський.

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