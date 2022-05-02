"Миротворец" опубликовал информацию о "преступлениях" венгерского премьера против Украины со ссылками на информационные источники.

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В базе данных указано, что Орбан является "помощником российских военных преступников и соучастником преступлений властей России против Украины". Там также говорится о его "участии в актах гуманитарной агрессии против украинского государства".

Орбан единственный в ЕС отказывается пропускать через территорию своей страны оружие для Украины и выступает против отказа от российского газа даже в долгосрочной перспективе.

– говорится на сайте "Миротворца".

Справка. Сайт "Миротворец" был создан еще в 2014 году. Это неправительственная организация, которая занимается исследованием признаков преступлений против основ национальной безопасности Украины, мира, безопасности человечества и международного правопорядка.

Напомним, что в апреле Орбан получил право на четвертый срок подряд после того, как его права партия "Фидес" собрала больше всего голосов во время парламентских выборов в Венгрии.

Позиция Орбана по поводу войны в Украине: что известно

Позиция премьер-министра Венгрии относительно войны России в Украине неоднозначная, так как политик подыгрывает Владимиру Путину.

В частности, Орбан соглашается платить за российский газ в рублях. Также в Венгрии заявили, что не поддержат никакие санкции против российской нефти и газа.

Венгерский премьер поставил под сомнение зверства российской армии в Буче. Он требовал, чтобы Украина предоставила доказательства того, что трупы гражданских на улицах не являются постановкой.

В телефонном разговоре с Путиным в апреле Орбан предложил провести в Будапеште переговоры с Владимиром Зеленским.

Власти Венгрии заявили об отказе предоставить Украине свою территорию для снабжения оружием, объясняя это тем, что "безопасность венгерского народа является первоочередной".

После победы на парламентских выборах Орбан назвал Владимира Зеленского одним из своих "оппонентов".

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