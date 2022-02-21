В Германии осудили признание пророссийских боевиков: Шольц поговорит с партнерами

На признание фейковых республик на оккупированном Донбассе отреагировали в Германии. Берлин возмутился из-за таких действий Владимира Путина.

Реакция Германии на признание боевиков

Министерство иностранных дел Германии назвало признание квазиреспублик грубым нарушением международного права. Ведомство считает, что Владимир Путин нанес удар по всем демократическим усилиям, сообщает 24 канал.

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В связи с чем канцлер Германии Олаф Шольц по телефону созвонился с президентом Франции Эммануэлем Макроном и главой Белого дома Джо Байденом.

НАТО осудило решение Путина

Генсек НАТО Йенс Столтенберг осудил решение России официально "легитимизировать" своих марионеток на Донбассе. Политик подчеркнул, что Москва подрывает усилия по урегулированию конфликта и нарушает минские договоренности. Столтенберг заверил, что НАТО поддерживает территориальную целостность Украины.