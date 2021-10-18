Об этом заявил министр здравоохранения Германии Йенс Шпан. По его словам, страна ждала этого с марта 2020 года, когда Бундестаг впервые определил эпидемическую ситуацию национального значения.

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Шпан отметил, что чрезвычайное положение в Германии больше не будут продлевать. Если Бундестаг поддержит это, то он может окончательно закончиться.

По словам главы Минздрава страны, Институт Роберта Коха классифицирует риск для вакцинированных как средний, поэтому, несмотря на текущий уровень вакцинации, эпидемическая ситуация может закончиться уже 25 ноября.

Это положит конец чрезвычайному положению, которое действовало с 28 марта 2020 года, а следовательно – почти 19 месяцев,

– заявил Шпан.

Однако глава Минздрава Германии заметил, что санитарно-гигиенические правила, тесты и вакцинация остаются абсолютно необходимыми.

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