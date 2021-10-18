Про це заявив міністр охорони здоров'я Німеччини Єнс Шпан. За його словами, країна чекала цього з березня 2020 року, коли Бундестаг вперше визначив епідемічну ситуацію національного значення.

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Шпан зауважив, що надзвичайний стан в Німеччині більше не продовжуватимуть. Якщо Бундестаг підтримає це, то він може остаточно закінчитися.

За словами очільника МОЗ країни, Інститут Роберта Коха класифікує ризик для вакцинованих як середній, тому, зважаючи на поточний рівень вакцинації, епідемічна ситуація може закінчитися вже 25 листопада.

Це покладе край надзвичайному стану, який діяв з 28 березня 2020 року, а отже – майже 19 місяців,

– заявив Шпан.

Однак глава МОЗ Німеччини зауважив, що санітарно-гігієнічні правила, тести та вакцинація залишаються абсолютно необхідними.

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