Назвал канцлера "Меркельхен": премьер федеральной земли Германии вляпался в неприятный скандал
В Германии премьер-министр Тюрингии Бодо Рамелов попросил прощения у Ангелы Меркель. По словам политика, с его стороны глупо и неуважительно было называть канцлера "Меркельхен".
Источник: Die Ziet
Он очень сожалеет, что во время общения в соцсети использовал в отношении главы государства уменьшительную форму ее фамилии.
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Я говорил о женщине. Это было глупо и выглядело неуважительно. В результате я продемонстрировал мужскую силу, даже не осознавая этого,
– отметил Рамелов.
Премьер-министр федеральной земли заверил, что не собирался нападать на Меркель, тем более унижать ее.
"Но я сделал это. И я лично извинился перед канцлером", – добавил политик.
Рамелова критиковали за игры во время видеоконференций
Во время видеоконференций с Ангелой Меркель и другими премьер-министрами, на которых обсуждалась пандемия COVID-19, Бодо Рамелов позволял себе играть в игры на смартфоне. Из-за этого его неоднократно критиковали.
Сам политик уверяет, что делал это только во время перерывов, когда другие отвечали на электронные письма или выходили на улицу, чтобы покурить. Стоит отметить, что Бодо Рамелову 64 года.
Меркель планирует уйти с поста канцлера
- В 2018 году Ангела Меркель заявила, что планирует уйти со своего поста в 2021 году. Вероятнее ее на посту канцлера заменит Армин Лашет.
- В 2021 году Лашета во время съезда Христианско-демократического союза избрали председателем партии.
- Он поведет партию на выборы, запланированные на 26 сентября 2021 года.
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