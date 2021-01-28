В Германии премьер-министр Тюрингии Бодо Рамелов попросил прощения у Ангелы Меркель. По словам политика, с его стороны глупо и неуважительно было называть канцлера "Меркельхен".

Источник: Die Ziet

Он очень сожалеет, что во время общения в соцсети использовал в отношении главы государства уменьшительную форму ее фамилии.

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Я говорил о женщине. Это было глупо и выглядело неуважительно. В результате я продемонстрировал мужскую силу, даже не осознавая этого,

– отметил Рамелов.

Премьер-министр федеральной земли заверил, что не собирался нападать на Меркель, тем более унижать ее.

"Но я сделал это. И я лично извинился перед канцлером", – добавил политик.

Обратите внимание! "Меркельхен" - это уменьшительная форма фамилии канцлера Германии Ангелы Меркель.

Рамелова критиковали за игры во время видеоконференций

Во время видеоконференций с Ангелой Меркель и другими премьер-министрами, на которых обсуждалась пандемия COVID-19, Бодо Рамелов позволял себе играть в игры на смартфоне. Из-за этого его неоднократно критиковали.

Сам политик уверяет, что делал это только во время перерывов, когда другие отвечали на электронные письма или выходили на улицу, чтобы покурить. Стоит отметить, что Бодо Рамелову 64 года.

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