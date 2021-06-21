Жителя Баварии обвиняют в том, что с октября 1943 по апрель 1945 года он служил в стационарном лагере VI C Bathorn. Там погибло множество советских военнопленных.
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Прежде чем открыть дело, следователи провели предварительную работу, которая продолжалась более 2 лет. Впоследствии суд приравнял катастрофические условия в нацистских концлагерях к тем, которые существовали в некоторых лагерях военнопленных.
Только после этого Генеральная прокуратура Германии открыла дело против экс-охранника. Пока неизвестно, какое именно наказание ему может грозить.
Сейчас в Германии ведут предварительное расследование о преступлениях в лагерях советских военнопленных в отношении 6 человек.