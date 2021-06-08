В Институте национальной памяти Польши отреагировали на решение Лукашенко установить новый праздник – День национального единства Беларуси, и отмечать его в день нападения Советского Союза на Польшу.
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Польша о празднике от Лукашенко
В учреждении напомнили, что 17 сентября 1939 года Сталин выполнил свое обязательство перед Гитлером в соответствии с тайным протоколом к пакту Молотова-Риббентропа, а нападение Красной армии на Польшу позволило Третьему рейху быстрее завоевать страну.
Поэтому 17 сентября, отметили в ИНП Польши, является символом преступного сотрудничества Гитлера и Сталина в подчинении свободных народов Европы.
Там также отметили, что немецко-советское сотрудничество привело к порабощению миллионов граждан Польши, в том числе и национальных меньшинств. А символом сотрудничества двух тоталитаризмов был общий военный парад в Бресте 22 сентября 1939 года. Кроме того, на оккупированных территориях Третий рейх и СССР начали проводить политику репрессий, преступлений и геноцида.
То, что 17 сентября 1939 года объявлено "Днем национального единства Беларуси", является надругательством над памятью не только польских, но и белорусских жертв 2 тоталитарных режимов,
– заявили в учреждении.
Там также добавили, что на самом деле 17 сентября 1939 года – это "день двух тоталитарных режимов".
Лукашенко установил в Беларуси новый праздник: что известно
- Александр Лукашенко подписал указ об установлении нового праздника – Дня национального единства Беларуси. Его будут отмечать 17 сентября.
- Белорусский диктатор назвал день "актом исторической справедливости". Он добавил, что восстановленное в 1939 году единство позволило Беларуси выстоять в годы войны.
- В этот день советские войска перешли восточную границу Польши и двинулись навстречу войскам нацистской Германии.