В Институте национальной памяти Польши отреагировали на решение Лукашенко установить новый праздник – День национального единства Беларуси, и отмечать его в день нападения Советского Союза на Польшу.

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В учреждении напомнили, что 17 сентября 1939 года Сталин выполнил свое обязательство перед Гитлером в соответствии с тайным протоколом к пакту Молотова-Риббентропа, а нападение Красной армии на Польшу позволило Третьему рейху быстрее завоевать страну.

Поэтому 17 сентября, отметили в ИНП Польши, является символом преступного сотрудничества Гитлера и Сталина в подчинении свободных народов Европы.

Там также отметили, что немецко-советское сотрудничество привело к порабощению миллионов граждан Польши, в том числе и национальных меньшинств. А символом сотрудничества двух тоталитаризмов был общий военный парад в Бресте 22 сентября 1939 года. Кроме того, на оккупированных территориях Третий рейх и СССР начали проводить политику репрессий, преступлений и геноцида.

То, что 17 сентября 1939 года объявлено "Днем национального единства Беларуси", является надругательством над памятью не только польских, но и белорусских жертв 2 тоталитарных режимов,

– заявили в учреждении.

Там также добавили, что на самом деле 17 сентября 1939 года – это "день двух тоталитарных режимов".

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